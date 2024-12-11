صحيفة بريطانية تكشف المقر المحتمل لإقامة الأسد في روسيا

رجحت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن ينتقل الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد إلى منطقة موسكو سيتي بعد أن منحته روسيا حق اللجوء لدواع إنسانية.

وقالت الصحيفة إن عائلة الأسد تمتلك أكثر من 20 شقة فاخرة هناك، وإن خطط عائلة آل الأسد غير واضحة، لكن من المرجح أن يقضوا بعضا من وقتهم على الأقل بين شققهم في أبراج موسكو سيتي، وهي منطقة تجارية غربي العاصمة الروسية.

وأضافت "ذا تايمز" أن بشار الأسد وزوجته أسماء وابنتهما زين وأولادهما حافظ وكريم قد يتخذون من شقة في مجمع "سيتي أوف كابيتالز" مقرا لإقامتهم.

وقالت مراسلة الصحيفة في موسكو أنه عندما وصلت مارينا -وهي سيدة أعمال شهيرة- إلى المنطقة التجارية في موسكو لمعاينة إحدى الشقق، "فوجئت بمعرفة أن أحد جيرانها الجدد قد يكون دكتاتور سوريا المخلوع".

ولم يُشاهد بشار الأسد (59 عاما)، وزوجته أسماء المولودة في بريطانيا (49 عاما) وأولادهم، منذ أن سيطرت المعارضة السورية المسلحة على الحكم في نهاية الأسبوع واعتراف الرئاسة الروسية (كرملين) الاثنين الماضي بمنحهم اللجوء من قبل الرئيس فلاديمير بوتين "لأسباب إنسانية".

من جهته، نقل موقع بلومبيرغ في وقت سابق اليوم عن مسؤولين روس قولهم إن موسكو دفعت الأسد إلى الفرار من سوريا بعد تأكدها من هزيمته، وعرضت عليه وعلى عائلته ممرا آمنا إذا غادر على الفور.

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وأطلقت فصائل المعارضة السورية المسلحة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عمليتها "ردع العدوان" انطلاقا من إدلب وحلب، ثم حماة وحمص وصولا إلى دمشق التي دخلتها -فجر الأحد الماضي- معلنة سقوط نظام الأسد.