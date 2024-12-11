سرايا القدس توثق مشاهد سيطرتها على مسيّرة إسرائيلية في خان يونس

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد قالت إنها لطائرة مسيّرة إسرائيلية سيطرت عليها قواتها في سماء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت السرايا في مقطع فيديو إن المسيّرة الإسرائيلية هي من نوع "ماعوز" وتمت السيطرة عليها في خان يونس قبل تنفيذيها إحدى المهام الهجومية.

وتضمنت المشاهد معلومات عن المسيّرة الإسرائيلية منها القطر والارتفاع والطول وسرعة الطيران، بالإضافة إلى أجزاء من المسيّرة.

ومنذ بداية العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023، دأبت فصائل المقاومة على بث مشاهد تظهر استهداف قوات وآليات إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع والأفراد في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، إضافة لعمليات القنص والكمائن المحكمة خلف خطوط جيش الاحتلال.

كما تبث الفصائل الفلسطينية مشاهد من عمليات سيطرتها على طائرات إسرائيلية مسيّرة.

وكانت سرايا القدس قد بثت أمس الثلاثاء مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات وقوات جيش الاحتلال وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتأتي هذه العملية في الوقت الذي يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفا العديد من الشهداء والجرحى.