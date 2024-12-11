زيلينسكي يطلب من الحلفاء منظومات باتريوت إضافية

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده على توفير ما بين 10 و12 منظومة دفاع جوي إضافية طراز باتريوت قال إنها ستوفر حماية كاملة لأجوائها، وذلك بعد أن قتل صاروخ روسي 4 أشخاص على الأقل في مدينة زاباروجيا جنوبي شرقي أوكرانيا.

ومنذ الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، تطلب كييف باستمرار من حلفائها توفير أنظمة دفاع جوي أكثر تقدما.

وقال زيلينسكي بعد اجتماع مع مسؤولين في البرلمان الأوروبي "أحيانا لا أفهم ذلك.. الجميع يفهمون أن 10-12 نظام باتريوت إضافيا لأوكرانيا ستضمن الحياة لنا وتجعل الحرب من أجل بوتين بلا معنى".

وحث زيلينسكي الحلفاء على استخدام الأموال الروسية المجمدة لدفع ثمن المزيد من منظومات باتريوت، في وقت تستعد فيه أوكرانيا لشتاء آخر من الهجمات الروسية على نظام الطاقة المدمر.

وتنفذ روسيا بانتظام غارات جوية على زاباروجيا والمنطقة المحيطة بها. وتسبب هجوم يوم الجمعة على المدينة في مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء إن هجوما بطائرة مسيرة ألحق أضرارا بالغة بسيارتها الرسمية المتجهة إلى محطة زاباروجيا للطاقة النووية في جزء تحتله روسيا من المنطقة.