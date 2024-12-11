ترامب يعين خطيبة ابنه السابقة سفيرة في اليونان

قرر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تعيين كيمبرلي غيلفويل، الخطيبة السابقة لابنه البكر دونالد جونيور والمذيعة السابقة في شبكة فوكس نيوز، في منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنه "طوال سنوات عديدة، كانت كيمبرلي صديقة وحليفة مقربة".

ويرى الملياردير الجمهوري الذي سيتسلم السلطة في يناير/كانون الثاني القادم أن "خبرتها الواسعة وميزاتها القيادية" في مجالات القانون والإعلام والسياسة، فضلا عن "ذكائها الشديد"، تجعلها مؤهلة تأهيلا عاليا لتمثيل الولايات المتحدة وحماية مصالحها في الخارج.

وبحسب شبكة سي إن إن الأميركية، وعدد من الصحف الشعبية فإن الخطيبين دونالد ترامب الابن وكيمبرلي غيلفويل انفصلا مؤخرا.

وغيلفويل، المسؤولة السابقة عن تمويل الحملة الانتخابية لترامب في انتخابات 2020، كانت أيضا مدعية عامة في سان فرانسيسكو.

ويتعين على مجلس الشيوخ أن يصادق على الأسماء التي يرشحها الرئيس لتولي سفارات الولايات المتحدة.

وتهيمن أغلبية جمهورية على مجلس الشيوخ الحالي، مما سيسهّل مهمة الموافقة على هذه التعيينات.

وسبق للرئيس المنتخب أن اختار أفرادا من عائلته لتولّي مناصب عليا في إدارته المقبلة، ومن هؤلاء تشارلز كوشنير، والد صهر الرئيس المنتخب، وقد عينه ترامب سفيرا لدى فرنسا.

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ومن المقرر أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني 2025 ليصبح رسميا الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.