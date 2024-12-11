قاطع محتجون خطابا لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال جلسة في مجلس النواب، بسبب دعمه الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

جاء ذلك أثناء حضور بلينكن الأربعاء جلسة في مجلس النواب حول أفغانستان.

وبعد وقت قصير من بدء بلينكن خطابه، رفع محتج لافتة تحمل عبارة تتعلق بغزة. وهتف قائلا " "وزير الإبادة الجماعية" و"جزار غزة".

وواصل بلينكن حديثه بعد إخراج حراس الأمن المحتج من القاعة، ليواجه بلينكن احتجاجا آخر بعد فترة قصيرة.

وردد المحتج الآخر قائلا "بلينكن الدموي" و"أوقفوا قتل الأطفال في غزة"، قبل أن يتم إخراجه هو الآخر من القاعة.

وشارك في الاحتجاج نشطاء خضبوا أيديهم بلون الدم، اسنكارا للدعم الأميركي المتواصل للحرب الإسرائيلية على غزة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من151 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.