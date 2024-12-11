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الشرع: أنقذنا سوريا والمنطقة من خطر استراتيجي وتهديد وجودي لمكونات كبيرة بسوريا
11/12/2024-|آخر تحديث: 11/12/202410:17 م (بتوقيت مكة المكرمة)
رئيس الحكومة السورية المؤقتة للجزيرة:
- معظم الموظفين عادوا للعمل والباب مفتوح إلا لمن تورطوا في دماء الشعب
- سنعمل بالمرحلة الحالية على استمرار الخدمات الأساسية لكافة أبناء الشعب
- أولويتنا في المرحلة الحالية هي ضبط الأمن بكافة المدن وعودة الاستقرار
- سيتم الإعلان خلال أيام عن التشكيلة الكاملة للحكومة المؤقتة
- بعد استلام الملفات مع الحكومة السابقة أصبحنا معنيين بتسيير الدولة
- حكومة الإنقاذ التي كانت تعمل في شمال غرب سوريا هي نواة الحكومة الحالية
- ندير الآن مرحلة انتقالية بعد استلام ملفات الإدارة من الحكومة السابقة
- أبارك لشعبنا نجاح ثورته بعد سنوات عجاف من القتل والتشريد والتهجير
- القائد أحمد الشرع أعطى الأمان للجميع باستثناء من تلطخت أيديهم بالدماء
- نعمل على بناء سوريا الجديدة بسواعد أبنائها جميعا
القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع:
- يجب أن نعطي الشام حقها ونبنيها بشكل صحيح والفرص متاحة أمامنا
- يجب أن يعود المهجرون والنازحون لنبني سوريا جديدة
- معركتنا نجحت في إعادة لحمة السوريين
- أنقذنا سوريا والمنطقة من خطر استراتيجي وتهديد وجودي لمكونات كبيرة بسوريا
- لم تدعم أي دولة معركتنا ولا أحد شجعها وكنا واثقين بالانتصار
- المعركة التي خضناها أعد لها الكثير وقاتلنا بسلاح محلي الصنع
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المصدر : الجزيرة