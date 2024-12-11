الاتحاد الأوروبي يناشد السوريين تجنب "السيناريوهات المرعبة"

ناشدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس الثلاثاء السوريين عدم تكرار السيناريوهات التي وصفتها "بالمرعبة" والتي حدثت في كل من العراق وليبيا وأفغانستان بعد إسقاط الأنظمة.

وهنأت كالاس الشعب السوري -خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل- على تحرره، قائلة إن سوريا تعيش حدثا تاريخيا، بحسب تعبيرها.

وحذرت من أن "التحديات الهائلة" التي تواجهها العملية الانتقالية الجارية في سوريا بعد سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد صعبة.

وأوضحت أن "هناك مخاوف مشروعة بشأن أعمال العنف بين الجماعات الدينية، وعودة التطرف، والفراغ السياسي"، داعيا إلى تجنب مصير العراق وليبيا وأفغانستان.

كما دعت إلى حماية حقوق جميع السوريين، بما في ذلك حقوق الأقليات، مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واحترام استقلالها وسيادتها.

انتقال سلس للسلطة

يذكر أن الاجتماع الأول للحكومة الانتقالية -المكلفة بتسيير أعمال الحكومة السورية الانتقالية حتى الأول من شهر مارس/آذار المقبل- عقد في العاصمة دمشق أمس.

وكان مراسل الجزيرة قد نقل عن مصادر بالإدارة السياسية في دمشق أنه سيتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الإرهاب، والنظر بحالة الجيش الحالي، وأن الإدارة السياسية تبحث في إعادة ترتيب أوضاعه.

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ولفتت المصادر ذاتها إلى أن ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس هي أولويات لدى حكومة تصريف الأعمال. ونوهت إلى أن حكومة تصريف الأعمال ستدير المرحلة الانتقالية، وتهيئ الأجواء لحكومة دائمة.