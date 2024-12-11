الاحتلال يقصف 3 منازل بسكانها وينسف مربعات سكنية شمال قطاع غزة

استشهد 33 فلسطينيا وأصيب وفقد آخرون -فجر اليوم الأربعاء- في قصف إسرائيلي لـ3 منازل في مناطق مختلفة بقطاع غزة ضمن إبادة جماعية يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 14 شهرا.

وأغارت طائرة حربية إسرائيلية بشكل عنيف على منزل لعائلة أبو الطرابيش مكون من 3 طوابق قرب مستشفى "كمال عدوان" في مشروع بيت لاهيا، شمالي القطاع.

ودمر القصف المنزل كاملا، مما أدى إلى استشهاد 20 شخصا وفقدان 10.

وفي وسط القطاع، أفادت إدارة مستشفى العودة، في بيان، بوصول "جثامين 7 شهداء إضافة إلى 6 إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمنطقة السعافين جنوب غرب مخيم النصيرات".

ونشر المستشفى مقطعا مصورا يظهر عمليات انتشال طواقم إسعاف تابعة له للجثامين من المنزل المستهدف.

وقال شهود عيان إن طائرة حربية إسرائيلية قصفت منزلا لعائلة "البيومي" غربي مخيم النصيرات، مما تسبب باستشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين وفقدان عدد آخر.

وأوضح الشهود أن الغارة العنيفة تسببت بتدمير المنزل على رؤوس ساكنيه إضافة إلى أضرار في المنطقة المحيطة.

وأضافوا أن عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض لا تزال جارية من جانب مواطنين وطواقم إسعاف.

كما يتواصل القصف المدفعي في محيط دوار نظير في بلوك 12 شرقي مخيم البريج.

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وفي جنوب مدينة غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون يعود لعائلة "شلدان"، وفق بيان للدفاع المدني الفلسطيني.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الجنوبية من حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة وسط إطلاق نار متواصل.

قصف مكثف في الشمال

وفي محافظة شمال قطاع غزة شهدت ليلة عصيبة جراء عمليات نسف واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي لمنازل ومربعات سكنية بمناطق مختلفة.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن عمليات النسف التي تزامنت مع قصف جوي ومدفعي وبحري مكثف خاصة في مدينة بيت لاهيا ومشروعها ومعسكر جباليا.

كما شنت مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات متتالية وعنيفة تعرف "بالأحزمة النارية" على مدينة بيت لاهيا وفي محيط مستشفى كمال عدوان الذي يضم مرضى ويؤوي نازحين.

وكثف جيش الاحتلال "عمليات تفجير الروبوتات المفخخة في منازل ومربعات سكنية بمحيط كمال عدوان، مما تسبب بأضرار في مباني المستشفى ومحيطه.

وبالتزامن مع تفجير المنازل بالشمال، نفذ الجيش عمليات مشابهة لنسف منازل في مناطق الصفطاوي والتوام ووسط مخيم جباليا وحي الزيتون جنوب غزة.

ومنذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في محافظة شمال قطاع غزة بدأها باجتياح بري جديد للمنطقة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​​