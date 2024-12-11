اختتام فعاليات مهرجان القرآن الكريم في السودان بعد توقف دام 4 سنوات

أُسدل الستار يوم السبت الماضي على فعاليات الدورة 42 لمهرجان القرآن الكريم (دورة الكرامة) في ولاية البحر الأحمر السودانية، وذلك بعد توقف دام 4 سنوات.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية على منصات التواصل الاجتماعي، الفعاليات الختامية للمهرجان بمشاركة عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية.

وقالت صفحات محلية إن ممثل والي ولاية البحر الأحمر أمين عام الحكومة فتح الله الحاج شهد ختام فعاليات مهرجان القرآن الكريم (42) بصالة إيتانينا بتشريف وزير الشئون الدينية والأوقاف دكتور عمر بخيت بحضور مدير عام قطاع التوجيه بالولاية الأستاذ هاشم أوشيك ومديري الإدارات المتخصصة، ومدير ديوان الزكاة بالولاية مولانا عبدالقادر، والقيادات الدعوية، والأئمة والدعاة والمشايخ بالولاية.

وتشهد السودان منذ أكثر من سنتين اقتتالا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث أظهر تقرير أصدره باحثون في بريطانيا والسودان أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 61 ألفا قتلوا في ولاية الخرطوم خلال أول 14 شهرا من الحرب في السودان مع وجود أدلة تشير إلى أن العدد الكلي أعلى بكثير مما سُجل من قبل.

وشملت التقديرات سقوط نحو 26 ألفا قتلوا جراء جروح خطرة أصيبوا بها بسبب العنف، وهو رقم أعلى من الذي تذكره الأمم المتحدة حاليا للحصيلة في البلاد بأكملها.