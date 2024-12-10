51 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة وعمليات جديدة للقسام

استشهد 51 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما نفذت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عمليات عسكرية جديدة ضد جنود الاحتلال.

ووفق المصادر الطبية، سقط 25 من هؤلاء الشهداء في بيت حانون شمالي القطاع، حيث تواصل إسرائيل ارتكاب المجازر الفظيعة.

وقال الدفاع المدني في غزة إن جثث الشهداء تملأ شوارع القطاع، "وهو ما ينذر بكارثة صحية".

وأفادت مصادر إعلامية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل سكنية غرب مخيم جباليا شمال غزة.

وفي ذات السياق، قال الدفاع المدني إن الاحتلال يُحكم حصاره على قطاع غزة وما يصل من غذاء قليل جدا في المستشفى الإندونيسي.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 60 جريحا مهددون بالموت جوعا، لنفاد الطعام والماء عنهم بالمستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 44 ألفا و758 شهيدا، ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما بلغ عدد الجرحى 106 آلاف و134 جريحا.

كمينان عسكريان

في غضون ذلك، بثت كتائب القسام الثلاثاء مشاهد من استهداف آليات للاحتلال الإسرائيلي ضمن كمينين عسكريين فى محور القتال بحي الجنينة شرق مدينة رفح.

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يأتي ذلك بعد يوم من اعتراف الجيش الإسرائيلي بمقتل 3 عسكريين وإصابة 12 آخرين خلال معارك في مخيم جباليا.

وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن الجنود القتلى من لواء غفعاتي. وأضافت أن 10 مسلحين هاجموا قوة للجيش باستخدام صواريخ وأسلحة أوتوماتيكية أثناء خروجها في إجازة.

ومع ورود الأنباء عن عملية جباليا، تحدث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن قتال صعب ومعقّد يدور في قطاع غزة.

وطبقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، ارتفع عدد جنوده القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 813، بينهم 381 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفقا لهذه المعطيات، أصيب 5455 جنديا منذ بداية الحرب بينهم 2470 في المعارك البرية بقطاع غزة.

ولا تشمل هذه الأرقام عناصر الشرطة والاستخبارات والمستوطنين الذين قتلتهم المقاومة منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى.

وفي مايو/أيار الماضي نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على صفحتها الأولى أسماء 1538 جنديا ومدنيا إسرائيليا قالت إنهم قتلوا منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي، خلّفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء.