قطر تسيّر جسرا جويا لمساعدة سوريا

أعلنت قطر اليوم الثلاثاء، تسيير جسر جوي يحمل مساعدات إنسانية إلى سوريا، ووصول أولى الطائرات إلى ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا على الحدود مع سوريا.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، بأن وصول أول طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية "يأتي تنفيذا لتوجيه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضمن جسر جوي لإغاثة الأشقاء في سوريا".

تنفيذاً لتوجيه سمو الأمير .. قطر تسير جسراً جوياً يحمل مساعدات إنسانية إلى سوريا#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/RZbNXJD4oq — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 10, 2024

وأوضح البيان أن الطائرة التي وصلت "تحمل مواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية في إطار موقف دولة قطر الداعم لسوريا ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب السوري الشقيق".

وأطلقت فصائل المعارضة السورية المسلحة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عمليتها "ردع العدوان" انطلاقا من إدلب وحلب، ثم حماة وحمص وصولا إلى دمشق التي دخلتها فجر أمس الأول الأحد معلنة سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.