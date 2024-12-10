قطر تؤكد دعمها الثابت لخيارات الشعب السوري

أكدت وزارة الخارجية القطرية موقف الدوحة الثابت وهو دعم خيارات الشعب السوري، داعية جميع الأطراف في سوريا إلى ضرورة العمل معا للحفاظ على وحدة التراب السوري.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن بلاده تتابع تطورات الوضع في المنطقة وعلى رأسها الحرب في غزة والأوضاع في لبنان وسوريا.

وشدد الأنصاري على أن قطر تتواصل مع كل الأطراف في سوريا لضمان توفير الدعم للسوريين لإعادة بناء بلدهم.

وأضاف أن الشعب السوري أمام فرصة لتحقيق طموحاته ولتأسيس وطن شامل لجميع أبنائه، مشددا على أنه يجب ألا تملى تصورات من الخارج على الشعب السوري.

وتابع المتحدث باسم الخارجية القطرية أن النقاشات الدولية مستمرة بشأن الوضع في سوريا، مؤكدا أن قطر جزء منها.

وقال إن قطر تدعم سيادة أراضي سوريا ووحدتها، "ونؤيد تطلعها لحماية مصالح شعبها".

وفي الوقت ذاته، دان الأنصاري اختراق الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة العازلة مع سوريا.

ولفت المسؤول القطري إلى أن بلاده بدأت جسرا جويا يحمل مساعدات لمساندة الشعب السوري الشقيق.

وتعليقا على حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الاتصالات مستمرة بخصوص المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة ومن المبكر الحديث عن أي تطورات.

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وأكد ضرورة الضغط على كل الأطراف لا على طرف بعينه بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.