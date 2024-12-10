قطر تؤكد دعمها الثابت لخيارات الشعب السوري

أكدت وزارة الخارجية القطرية على موقف الدوحة الثابت وهو دعم خيارات الشعب السوري، داعيا جميع الأطراف في سوريا إلى سوريا لضرورة العمل معا للحفاظ على وحدة التراب السوري.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي إن بلاده تتابع تطورات الوضع في المنطقة وعلى رأسها الحرب في غزة والأوضاع في لبنان وسوريا.

وشدد الأنصار على أن قطر تتواصل مع كل الأطراف في سوريا لضمان توفير الدعم للسوريين لإعادة بناء بلدهم.

وأضاف أن الشعب السوري أمام فرصة لتحقيق طموحاته ولتأسيس وطن شامل لجميع أبنائه، مشددا على أنه يجب ألا تملى تصورات من الخارج على الشعب السوري.

وتابع المتحدث باسم الخارجية القطرية أن النقاشات الدولية مستمرة بشأن الوضع في سوريا، مؤكدا أن قطر جزء منها.

وقال إن قطر تدعم سيادة ووحدة أراضي سوريا ونؤيد تطلعها لحماية مصالح شعبها.

وفي الوقت ذاته دان الأنصار اختراق الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة العازلة مع سوريا.

ولفت المسؤول القطري إلى أن بلاده بدأت جسرا جويا يحمل مساعدات لمساندة الشعب السوري الشقيق.