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عاجل| انفجارات في دمشق ومحيطها جراء غارات إسرائيلية

10/12/2024-|آخر تحديث: 10/12/202406:41 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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