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عاجل | الكرملين: قرار الأسد ترك منصب الرئاسة كان قرارا خاصا

10/12/2024

الكرملين: قرار الأسد ترك منصب الرئاسة كان قرارا خاصا

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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