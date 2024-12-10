سرايا القدس تبث مشاهد لاستهداف آليات واشتباكات بمخيم جباليا

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– اليوم الثلاثاء مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات وقوات جيش الاحتلال وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وبدأت المشاهد بعدد من المقاتلين وهم في أحد المباني ينتظرون إشارة الانطلاق إلى الميدان، وأحدهم ينشد باسم مؤسس الجناح العسكري بحركة الجهاد الإسلامي محمود الخواجة.

تلا ذلك تحرك المقاتلين ورصد آليات الاحتلال وجنوده، وزرع عبوة برق الصدمية، ثم مشاهد لرصد آلية واستهدافها بعبوة ثاقب وقذيفة تاندوم.

وأظهرت المشاهد عبر كاميرتين إصابة الآلية واحتراقها بشكل كامل، فيما أظهرت واحدة من الكاميرات خوذة أحد جنود الاحتلال وهي ملقاة على الأرض.

وتضمنت المشاهد إطلاق قنبلة "برق المقذوفة" كبداية للاشتباكات مع قوة راجلة، وقيام 3 من مقاتلي السرايا بإطلاق نار كثيف خلال الاشتباكات.

ودأبت فصائل المقاومة منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بث مشاهد تظهر استهداف قوات وآليات إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع والأفراد في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، إضافة لعمليات القنص والكمائن المحكمة خلف خطوط جيش الاحتلال.