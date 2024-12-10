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المقاتلات الفرنسية تغادر قواعد تشاد بشكل نهائي

French mirage 2000-D from the Barkhane force lands after a tactical mission in N'Djamena on December 22, 2018. French president is on visit to meet with Chadian president and with soldiers from the Barkhane mission in Africa's Sahel region. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
مقاتلة فرنسية من نوع ميراج 2000 دي أثناء إقلاعها من قاعدة تشادية (الفرنسية-أرشيف)
10/12/2024-|آخر تحديث: 10/12/202407:09 م (بتوقيت مكة المكرمة)

بشكل نهائي، غادرت المقاتلات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، القواعد العسكرية في تشاد، على إثر قرار السلطات في نجامينا وقف التعاون العسكري مع باريس.

وقال مصدر فرنسي إن مقاتلتين من نوع ميراج 200 دي أقلعتا ظهر اليوم الثلاثاء من تشاد، إلى جانب طائرة نقل.

وأوضح مصدر آخر أن وجود المقاتلات الفرنسية في تشاد لم يعد مبررا بعد إنهاء التعاون العسكري بين البلدين.

وأضاف أن "فرنسا تنهي نشر مقاتلاتها في قاعدة كوسي الجوية في نجامينا. والجيش الفرنسي اتخذ قرارا بسحب طائراته الحربية".

خارطة تشاد

وكانت تشاد أعلنت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني إنهاء اتفاق دفاعي مع باريس يعود لعام 1960.

وقال وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله إنّ "حكومة جمهورية تشاد تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بقرارها إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقّعة مع الجمهورية الفرنسية".

ويتعين على فرنسا بموجب هذا القرار إجلاء نحو ألف جندي كانوا يتمركزون في تشاد.

French soldiers guard the entrance to the Base Aerienne Projetee, also called air base 172 Chief Sergeant Adji Kossei, in N'Djamena on May 14, 2024. (Photo by Joris Bolomey / AFP)
فرنسا يتعين عليها سحب 1000 جندي من تشاد وإسدال الستار على وجودها في دول الساحل (الفرنسية)

موسم الأفول

ويمثل هذا التطور انتكاسة لفرنسا التي أرغمت على سحب قواتها سابقا من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في أعقاب وصول عسكريين للسلطة وتحالفهم مع روسيا خلال الأعوام الماضية.

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يشار إلى أن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي أعلن أيضا أنّ وجود القواعد العسكرية الفرنسية في بلاده يتعارض مع السيادة الوطنية.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن هذه القرارات تعكس اكتمال القطيعة بين باريس وشركائها الأفارقة السابقين.

ووفق الصحيفة لم يبق لفرنسا في أفريقيا إلا "بضع مئات من القوات في  الغابون وساحل العاج، وحتى في منطقة القرن الأفريقي التي كانت شبه مستعمرة حتى التسعينيات، يتعايش الجيش الفرنسي الآن مع وحدة أميركية كبيرة وقاعدة صينية ووجود ياباني".

وليست البصمة المتبقية للقوات الفرنسية اليوم في أفريقيا في الواقع سوى الرمز الأكثر وضوحا لخسارة النفوذ والهيبة في المستعمرات السابقة، حسب تحقيق للصحيفة.

المصدر : وكالات

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