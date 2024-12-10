بايدن يؤكد دعمه العملية الانتقالية في سوريا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيدعم بشكل كامل العملية الانتقالية في سوريا والتي ستتم تحت رعاية الأمم المتحدة وقيادة السوريين، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الملك الأردني عبد الله الثاني، بحثا فيه التطورات في سوريا وقطاع غزة، حسب بيان صادر عن البيت الأبيض الأميركي.

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وتم خلال اللقاء مناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية إلى النشاط في سوريا، حسب البيان، كما بحث الجانبان جهود وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في محافظتي حلب وإدلب اللتين سيطرت عليهما الفصائل، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيرا دمشق.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2254 الذي يطالب ببدء مباحثات السلام والتوصل إلى حل سياسي للوضع في سوريا.