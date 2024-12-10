القسام تدمر 4 دبابات وجرافة في كمينين بحي الجنينة شرقي رفح

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، صور كمينين قالت إنها نفذتهما ضد الآليات الإسرائيلية في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ووفقا للصور، فقد تم تنفيذ الكمين الأول يوم الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وجرى خلاله استهداف جرافة "دي 9" ودبابة ميركافا بقذيفتي "الياسين 105".

أما الكمين الثاني فكان يوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وجرى خلاله استهداف 3 دبابات ميركافا بقذائف الياسين 105 من المسافة صفر.

وفي وقت سابق اليوم، بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات وقوات جيش الاحتلال وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ودأبت فصائل المقاومة منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بث مشاهد تظهر استهداف قوات وآليات إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع والأفراد في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، إضافة لعمليات القنص والكمائن المحكمة خلف خطوط جيش الاحتلال.