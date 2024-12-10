مستوطنون يستولون على منزل فلسطيني بالقدس

استولى مستوطنون اليوم الثلاثاء على منزل فلسطيني بحي بطن الهوى في بلدة سلوان، بمدينة القدس المحتلة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس إن مستوطنين اقتحموا المنزل بعد أيام من إخطار عائلة غيث التي تسكنه بإخلائه، تمهيدا للاستيلاء عليه.

ونشر المركز صورا ومقاطع فيديو للمستوطنين يعتلون سطح المنزل بعد الاستيلاء عليه؛ "بحجة ملكية الأرض المقام عليها العقار".

ويوم الأربعاء الماضي 4 ديسمبر/كانون الأول، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المقدسي سالم غيث وأمهلته حتى تاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري لإخلائه.

واستبقت قوات الاحتلال استيلاء المستوطنين على المنزل بالانتشار في محيطه وفي الشوارع المؤدية إليه مع كلاب بوليسية وتحليق لطائرة مسيّرة.

ونقل المركز عن زهير الرجبي، رئيس لجنة حي بطن الهوى (أهلية)، قوله إن "مستوطنين برفقة الشرطة اقتحموا عقار عائلة غيث في الحي واستولوا عليه بقرار من المحكمة العليا".

وأشار إلى أن المحكمة قررت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي إجلاء عائلة غيث من عقارها في سلوان لمصلحة جمعية استيطانية، وذلك بعد أن خاضت "صراعا في المحاكم منذ عام 2015 لحماية عقارها الذي تعيش فيه منذ عام 1979".

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ويتكون العقار من طابقين ويعيش فيه 10 أفراد، وفق المركز الحقوقي.

#عاجل

زهير الرجبي رئيس لجنة حي بطن الهوى#سلوان لمركز معلومات وادي حلوة #مستوطنون برفقة الشرطة تقتحم عقار عائلة غيث في الحي وتستولي عليه بقرار من المحكمة العليا pic.twitter.com/ETUAjrKypP — Silwanic (@Silwanic1) December 10, 2024

وأشار إلى أن جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية تدّعي أن 5 دونمات و200 متر مربع (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي حي بطن الهوى تعود ليهود من اليمن منذ عام 1881.

وأوضح أنه يعيش في الحي 87 عائلة تعداد أفرادها بين 600 و680 نسمة، جميعهم يواجهون القرارات والبلاغات القضائية في المحاكم.

ويأتي طرد منزل عائلة غيث ضمن مسلسل استهداف متسارع للعائلات المقدسية في حي بطن الهوى، فقد سبقه الاستيلاء على منزل المواطن جواد أبو ناب في يوليو/تموز الماضي، وقرار بطرد عائلة شحادة في نهاية مايو/أيار، واستيلاء المستوطنين على أرض فلسطينية بمساحة دونمين في فبراير/شباط الماضي.