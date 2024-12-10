الحكومة السورية تجتمع بحضور الجلالي والبشير

أفاد مراسل الجزيرة بأن الحكومة السورية تعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء الانتقالي محمد الجلالي ورئيس الوزراء المكلف محمد البشير.

ومن المتوقع أن يبحث الاجتماع آليات نقل السلطة وتشكيل حكومة مؤقتة.

وجاء تكليف البشير أمس الاثنين بعد اجتماع ناقش ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى، وضم الاجتماع قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، ومحمد البشير، والجلالي الذي كُلف بتسيير شؤون الحكومة.

وقال الشرع إن حكومة الإنقاذ لديها خبرات وإنها بدأت العمل من لا شيء، وفق وصفه.

وكان مجلس الشعب السوري قال إنه يؤيد إرادة الشعب لبناء "سوريا الجديدة"، معتبرا أن السوريين "قالوا كلمتهم التي لا تعلو فوقها كلمة".

في الأثناء، تستعد الدوائر الحكومية السورية إلى العودة للعمل بعد إغلاقها على مدى اليومين الماضيين بعد سيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق.

وكان الجلالي دعا العمال والموظفين إلى العودة لأعمالهم وتقديم الخدمات للمواطنين اعتبارا من اليوم.

وبدأت حركة مرور السيارات داخل دمشق، وباتجاه العاصمة، خفيفة جراء القصف الإسرائيلي على محيط المدينة.