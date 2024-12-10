الجيش الإسرائيلي يقصف منزلا شمال لبنان ويفجر مباني في الجنوب

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان وقصفت طائراته اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة القليعات بسهل عكار شمال لبنان، بالتزامن مع عمليات تفجير واسعة لمبان في بلدة الخيام الحدودية جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "صاروخا من الطيران الحربي الإسرائيلي سقط من دون أن ينفجر، أدى إلى اختراق منزل مؤلف من 3 طبقات في بلدة القليعات في سهل عكار".

وفي الجنوب، ذكرت الوكالة أن "دوي انفجار سمع هناك ناتج عن قيام العدو بعملية تفجير واسعة في الخيام حيث يقوم بعملية نسف المنازل والمباني وفي وقت متأخر" الاثنين.

وأضافت الوكالة "فخخ العدو الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة مارون الراس مساء اليوم، وقام بعملية تفجير ونسف للمنازل داخل البلدة، وعليه، سُمع دوي انفجارات قوية، وشوهدت من بنت جبيل النيران تندلع من بلدة مارون الراس جراء التفجير".

وحسب الوكالة "سُمع دوي انفجار ناجم عن قيام العدو بعملية نسف في بلدة الخيام"، مضيفة أنه بعد مرور قرابة الشهرين على غارة بلدة المعيصرة في قضاء كسروان وسط لبنا، تم العثور على جثمان الطفل أمير وسام حسين من بلدة حولا.

وفي وقت لاحق اليوم أفادت الوكالة اللبنانية بأن "جيش العدو أطلق نيران رشاشاته على محيط بلدة شقرا وقلعة دوبية والأودية المجاورة لبلدتي قبريخا ومجدل سلم. كما سجل سقوط عدد من القذائف المدفعية المعادية على أطراف شيحين والجبين".

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من جانبه، أعلن الجيش اللبناني في بيان له، أن إحدى وحداته ستقوم اليوم الثلاثاء بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقلَي أرنون بالنبطية والقليلة في صور جنوبي لبنان.

وتواصل إسرائيل خروقات اتفاق وقف إطلاق مع حزب الله منذ بدء سريانه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبلغ إجمالي خروقاتها حتى أمس الاثنين 176 خرقا، وفقا لبيانات الوكالة اللبنانية الرسمية.

وأنهى الوقف الهش لإطلاق النار قصفا متبادلا بين إسرائيل و حزب الله، بدأ في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4055 قتيلا و16 ألفا و652 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفقا لبيانات رسمية لبنانية.