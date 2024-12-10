ارتفاع عدد الشهداء بمخيم النصيرات والاحتلال ينسف مباني في جباليا

أفاد مراسل الجزيرة اليوم الثلاثاء بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 7 إثر غارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في حين واصل جيش الاحتلال نسف المنازل السكنية غربي مخيم جباليا.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 37 شهيدا فلسطينيا استشهدوا في غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي شنها على مناطق مختلفة في قطاع غزة منذ فجر أمس الاثنين.

◾ تغطية صحفية : ارتفاع عدد الشــهداء إلى 7 وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة خليفة في مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/jpKY72dBlC — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 10, 2024

كما قال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن طائرة إسرائيلية قصفت منزلا لعائلة مقداد في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وفي حين واصل الاحتلال استهدافه لمخيمي البريج والنصيرات بالقصف المدفعي وإطلاق النيران من الطائرات المسيرة، فقد جدد نسفه للمنازل السكنية غرب مخيم جباليا شمال غزة.

"لا مكان آمنا"

من جهتها، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، أمس الاثنين، إنه "لا مكان آمنا بغزة، ولا أحد بمنأى عن الخطر" في حين تتواصل الإبادة الإسرائيلية في عموم القطاع.

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جاء ذلك في تعليق المنظمة الدولية على تعامل فريقها مع عدد من المصابين الفلسطينيين، بينهم 4 أطفال، أول أمس الأحد، بقصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وجددت المنظمة دعواتها بضرورة حماية المدنيين بشكل عاجل، ووقف إطلاق النار الفوري والمستدام في قطاع غزة.

ومساء الأحد، استشهد فلسطيني وزوجته وأصيب 6 آخرون بينهم طفلته الرضيعة بجراح خطيرة في قصف خيمة تؤويهم في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وقبل ذلك، أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بوصول 5 شهداء، بينهم طفلان وسيدة وعدد من الإصابات جراء قصف طائرة مروحية إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة المشاعلة جنوب غرب مدينة دير البلح.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة بقطاع غزة خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.