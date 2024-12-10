إيران تدين التوغل الإسرائيلي في سوريا

دانت إيران اليوم الثلاثاء دخول الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، مؤكدة ضرورة احترام وحدة أراضي سوريا واعتقادها أن الشعب السوري يجب أن يقرر مصيره.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إن العدوان على سوريا "يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة".

كما قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن بلاده تعتقد أن الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مصير بلاده.

وأكد ضرورة احترام وحدة أراضي سوريا، معربا عن أمله أن يجلب المستقبل الخير للشعب السوري.

والمنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل هي منطقة خاضعة لسيطرة الأمم المتحدة تفصل سوريا عن إسرائيل ويفترض أن تكون منزوعة السلاح بموجب اتفاق أبرم عام 1974، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انهياره من جانب واحد، مشددا على أن "الجولان سيبقى أرضا إسرائيلية"، عقب الإعلان عن سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد الأحد الماضي.

ومنذ الأحد الماضي، شنت إسرائيل أعنف عملية جوية منذ تأسيسها دمرت خلالها مقدرات الجيش السوري بما في ذلك طائرات وسفن حربية ومنشآت إستراتيجية لمنع وصول المعارضة لها.

في حين أكدت مصادر أمنية سورية نقلت عنها وكالة رويترز أن توغل إسرائيل العسكري في جنوب سوريا وصل إلى نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة دمشق.

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واستغل الجيش الإسرائيلي انسحاب قوات نظام الرئيس المخلوع من مواقعها العسكرية ليتوغل في مناطق إستراتيجية بمحافظة القنيطرة جنوب سوريا.