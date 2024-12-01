أوكرانيا تعلن تدمير 32 مسيرة روسية وزيلينسكي مستعد للتنازل

قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 32 طائرة مسيرة من أصل 78 أطلقتها روسيا على أوكرانيا الليلة الماضية، في حين أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للتنازل من أجل إنهاء الحرب.

وأضافت أن الجيش فقد أثر 45 طائرة مسيرة أخرى، نتيجة للتشويش الإلكتروني على الأرجح، مشيرة إلى أن الهجوم كان يستهدف إلى حد كبير أجزاء من شمال أوكرانيا ووسطها.

وفي وقت سابق، قال المسؤول العسكري سيرهي بوبكو إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت نحو 12 طائرة مسيرة فوق كييف، مشيرا إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بعد سقوط حطام على أحد أحياء المدينة.

وسمع دوي انفجارات في سماء المدينة صباح اليوم الأحد خلال ثاني إنذار بغارة جوية.

وترسل روسيا بانتظام صواريخ وطائرات مسيرة إلى مناطق أوكرانية بعيدة عن خط المواجهة، وذلك منذ بدء حربها على أوكرانيا قبل نحو 3 سنوات.

زيلينسكي مستعد للتنازل

من ناحية أخرى، أعلن زيلينسكي استعداده لقبول ضمانات حماية من حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقتصر في البداية على الأراضي التي تسيطر عليها كييف، وذلك من أجل إنهاء ما وصفها بالمرحلة الساخنة من الحرب التي تقودها روسيا.

وألمح زيلينسكي يوم الجمعة إلى أنه مستعد للانتظار قبل استعادة المناطق التي سيطر عليها الجيش الروسي، أي ما يقرب من خُمس مساحة البلاد، إذا كان مثل هذا الاتفاق يمكن أن يوفر الأمن لبقية أوكرانيا ويضع حدا للقتال.

وشدد زيلينسكي على أن أي عرض يتعلق بعضوية الناتو يجب أن يكون لأوكرانيا بكاملها، لكن تصريحاته تشير إلى أنه يمكن أن يقبل بأن تنطبق حماية الحلف (المادة 5 من ميثاق الناتو للدفاع الجماعي) على الأراضي التي تسيطر عليها كييف فقط.

وقال لقناة سكاي نيوز البريطانية "إذا أردنا وقف المرحلة الساخنة من الحرب، يجب أن نضع تحت مظلة الناتو أراضي أوكرانيا التي نسيطر عليها".

وأضاف "هذا ما نحتاج إلى فعله سريعا، وبعد ذلك يمكن لأوكرانيا استعادة الجزء الآخر من أراضيها دبلوماسيا".

واستبعدت كييف حتى الآن التنازل عن أراض مقابل السلام، في حين يطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني بالانسحاب من مزيد من الأراضي ويرفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وكان بوتين قد دعا كييف في وقت سابق إلى التخلي عن طموحاتها بالانضمام إلى الناتو إذا كانت تريد التوصل إلى اتفاق سلام.

وتسيطر روسيا على نحو 18% من أراضي أوكرانيا المعترف بها دوليا بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، كما ضمت روسيا مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزاباروجيا، على الرغم من أنها لا تسيطر عليها بالكامل.