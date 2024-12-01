محادثات قطرية تركية بشأن الأوضاع في غزة وسوريا
1/12/2024
قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأوضاع في غزة وسوريا.
وجرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/GsA9Rvxezz
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 1, 2024
المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)