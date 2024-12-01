محادثات قطرية تركية بشأن الأوضاع في غزة وسوريا

قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأوضاع في غزة وسوريا.

وجرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.