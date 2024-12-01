أخبار|قطر

محادثات قطرية تركية بشأن الأوضاع في غزة وسوريا

وزيرا خارجية قطر وتركيا
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (يمين) وهاكان فيدان (وكالات)
1/12/2024

قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأوضاع في غزة وسوريا.

وجرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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