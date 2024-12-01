شاهد.. قصر الرئاسة والأكاديمية العسكرية بحلب بقبضة المعارضة

بثت الجزيرة مساء الأحد، مشاهد من سيطرة قوات المعارضة السورية على قصر الضيافة الخاص بالرئاسة السورية في حلب شمال سوريا وثاني كبرى مدنها.

وأظهرت المشاهد عناصر المعارضة المسلحة يتجولون داخل غرف القصر بالطابق الأرضي وكذلك الطوابق العلوية.

جاء ذلك بعد إعلان قوات المعارضة السورية السيطرة على كامل مدينة حلب بعد سيطرتها على أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية.

وشهدت الأكاديمية -وفق مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام- اشتباكات عنيفة خلال اليومين الماضيين انتهت بسيطرة المعارضة عليها، ومقتل جميع جنود النظام السوري الذين كانوا داخلها.

وفي إطار عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "ردع العدوان"، أحرزت المعارضة السورية تقدما سريعا مكّنها من السيطرة على معظم مدينة حلب -بما في ذلك المطار الدولي ومطارا كويرس ومنّغ العسكريان ومواقع عسكرية أخرى وطرق رئيسية- وحاولت الزحف جنوبا باتجاه مدينة حماة لكن تقدمها توقف في ريفها الشمالي.

كذلك أعلنت المعارضة أن قواتها سيطرت على كامل محافظة إدلب التي كانت أجزاء مهمة منها تحت سيطرة الجيش السوري وحلفائه منذ سنوات.

وبدأ الجيش الوطني السوري أيضا عملية عسكرية أطلق عليها "فجر الحرية" شمال وشرق مدينة حلب، حيث توجد مناطق تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.