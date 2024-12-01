دوي صفارات إنذار وسط إسرائيل عقب هجوم من اليمن

أفاد الجيش الإسرائيلي -صباح اليوم الأحد- باعتراض صاروخ أطلق من اليمن، ورافق ذلك دوي صفارات الإنذار بعدة مناطق وسط إسرائيل مما أدى إلى تدافع الإسرائيليين باتجاه الملاجئ.

وقال جيش الاحتلال إنه اعترض الصاروخ قبل أن يدخل إسرائيل.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال أكدت إطلاق صفارات الإنذار بمناطق عدة وسط إسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

كما أفادت بإصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة خلال تدافعهم باتجاه الملاجئ شمال تل أبيب بعد دوي صفارات الإنذار.

ولم تعلن جماعة الحوثيين حتى الآن عن إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل، لكنها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة -في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- دأبت على إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل تضامنا مع القطاع الفلسطيني.