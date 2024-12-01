ترامب يعين صهره اللبناني مستشارا لشؤون الشرق الأوسط

عين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب -اليوم الأحد- رجل الأعمال اللبناني الأميركي مسعد بولس في منصب كبير مستشاريه للشؤون العربية والشرق أوسطية، ليتولى بذلك فرد جديد من العائلة منصبا رئيسا في الإدارة.

وقال ترامب، في منشور له على منصته تروث سوشيال، "أنا فخور بأن أعلن أن مسعد بولس سيتولى منصب كبير مستشاري الرئيس للشؤون العربية والشرق أوسطية". ويمنح هذا التعيين بولس، وهو حمو تيفاني ابنة ترامب، منصبا رفيعا في البيت الأبيض.

وكان بولس، صهر ترامب، التقى مرارا زعماء عربا ومسلمين أميركيين خلال الحملة الانتخابية.

وهذه هي المرة الثانية خلال الأيام القليلة الماضية التي يختار فيها ترامب أحد أصهاره لمناصب في إدارته، إذ سبق أن اختار قطب العقارات تشارلز كوشنر، والد جاريد كوشنر زوج ابنة ترامب، ليشغل منصب السفير الأميركي لدى فرنسا.

والأشهر القليلة الماضية، أطلق بولس حملة لصالح ترامب بهدف حشد دعم الأميركيين اللبنانيين والعرب رغم تأييد الولايات المتحدة للحملة العسكرية الإسرائيلية على حزب الله اللبناني.

ويتمتع بولس بجذور قوية في كل من الولايات المتحدة ولبنان، وكان والده وجده من الشخصيات البارزة في السياسة اللبنانية، بينما كان حموه من الداعمين الرئيسيين لحركة التيار الوطني الحر، حزب مسيحي متحالف مع حزب الله.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تزوج مايكل بولس وتيفاني ترامب في حفل كبير في منتجع "ترامب مارالاغو" في فلوريدا، بعد خطبتهما في حديقة الورود بالبيت الأبيض خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

وقالت 3 مصادر -تحدثت مع بولس الأشهر القليلة الماضية- إنه كان يتواصل مع أطراف من مختلف أطياف المشهد السياسي اللبناني متعدد الأقطاب، وهي خطوة نادرة في بلد يعاني انقسامات عميقة بين الفصائل على مدار عقود.