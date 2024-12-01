بابا الفاتيكان يدعو اللبنانيين إلى التعجيل بانتخاب رئيس

وجه البابا فرانشيسكو بابا الفاتيكان "دعوة ملحة إلى جميع السياسيين اللبنانيين" لانتخاب رئيس للجمهورية "على الفور" من أجل انتظام عمل مؤسسات البلاد.

وقال بابا الفاتيكان في ساحة القديس بطرس بعد قداس الأحد: "أوجه دعوة عاجلة إلى جميع السياسيين اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية على الفور، حتى تعود المؤسسات إلى عملها الطبيعي للقيام بالإصلاحات اللازمة وضمان دور البلاد كمثال للتعايش السلمي بين مختلف الأديان".

كما رحب البابا بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه خلال الأيام الأخيرة في لبنان، معربا عن أمله في "التزام جميع الأطراف به ليتسنى للسكان المتضررين من النزاع، اللبنانيين والإسرائيليين، العودة إلى ديارهم".

وأشار البابا إلى الوضع في غزة التي تتعرض لهجوم إسرائيلي، قائلا "آمل أن ينتشر نور السلام الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار في لبنان، على الجبهات الأخرى كافة، وخاصة غزة".

وتطرق البابا أيضا إلى الوضع في سوريا قائلا "دعونا نصلي من أجل سوريا. للأسف، تجددت الحرب هناك مرة أخرى، وأزهقت أرواحا كثيرة".

ودعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري النواب إلى جلسة في التاسع من يناير/كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو منصب شاغر منذ نحو عامين.

يذكر أنه منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، حالت الخلافات بين حزب الله وخصومه دون انتخاب رئيس للبلاد.

لكن الأمين العام للحزب نعيم قاسم تعهّد في خطاب ألقاه يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتقديم مساهمة "فعالة لانتخاب رئيس الجمهورية من خلال المجلس النيابي بالطريقة الدستورية".