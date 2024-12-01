انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ45 بالكويت

انطلقت القمة الخليجية الـ45، اليوم الأحد، في الكويت بمشاركة قادة وممثلي الدولة المضيفة والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

وتناقش القمة عددا من القضايا الإستراتيجية ذات الأولوية، منها قضايا الأمن الإقليمي، وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، ومستجدات الوضع في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن.

وقال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمة الافتتاح "نجتمع في ظل ظروف بالغة التعقيد تهدد تنمية بلداننا، مما يتطلب تسريع العمل لتحقيق التكامل الخليجي".

وجدد أمير الكويت "إدانة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة". داعيا إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية.

وأكد دعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على كل من لبنان وسوريا وإيران.