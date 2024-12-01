50 مدينة إسبانية تغني دعما لغزة

عبر الفن والغناء، تذكي إسبانيا مجددا جذوة التضامن الأوروبي والعالمي مع غزة، التي تتعرض لحرب إبادة جماعية من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد شهدت قرابة 50 مدينة إسبانية السبت، مظاهرات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.

ونُظمت المظاهرات تحت شعار "هدنة من أجل السلام، لا للإرهاب ولا للإبادة الجماعية".

وشارك فيها فنانون إسبان بارزون مثل المغني ميغيل ريوس، وآني بي. سويت، ونينا ديكانتو، وآينوا بويتراجو.

كما شهدت مشاركة المخرجين السينمائيين فيرناندو كولومو ورودريغو سوروجوين، والممثلات مرسيدس سامبياترو، وكلوديا جرافي، وفيكي بينيا، وأولغا أندرينو، وخوان إيتشانوف.

وقد احتضنت العاصمة مدريد واحدة من هذه الفعاليات، حيث احتشد متظاهرون في ساحة "سول". وأدى بعض المغنين الإسبان أغاني تدعو للسلام.

كما نشر الفنانون مقطعا مصورا يدعون فيه إلى وقف إطلاق النار بغزة، وظهروا فيه يمزقون ورقة تحمل عبارة إبادة جماعية في غزة.

على صعيد متصل، أطلق نحو 15 ألف فنان من 35 دولة، بمبادرة إسبانية، بيانا مشتركا دعوا فيه إلى تحرك عالمي مناهض للحرب، مؤكدين دعمهم لحق فلسطين في إقامة دولة مستقلة.

قول الحقيقة

وفي سراييفو -عاصمة البوسنة والهرسك- خرجت مظاهرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 14 شهرا.

وتجمع متظاهرون في حديقة المتحف الوطني بسراييفو رغم الجو البارد والممطر، وذلك في إطار اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .

وشارك في المظاهرة فنانون ومعلمون وأطباء وطلاب، حيث عبروا عن احتجاجهم وتنديدهم بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

ورفع المتظاهرون علما كبيرا لفلسطين، حاملين صورا لأطفال من غزة استشهدوا نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

وقالت الممثلة البوسنية هاسيجا بوريتش إنهم يرغبون في إيصال رسالة للعالم تنادي بالحرية لفلسطين.

أما الصحفي رينكو غولوبوفيتش، فأشار إلى ضرورة مواجهة هجمات إسرائيل بقول الحقيقة دون خوف.

وفي ستوكهولم السويدية، خرج متظاهرون للتضامن مع فلسطين ودعوا لوقف إطلاق النار في غزة

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أصوات من كندا

وفي مونتريال بكندا، نظم الداعمون لفلسطين مسيرة حاشدة بالتزامن مع مهرجان للتسوق والتخفيضات.

وطالب المحتجون رواد مراكز التسوق بمقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال لأنها تساهم في قتل المدنيين والأبرياء بأموالهم.

كما وصل المحتجون لجامعة كونكورديا، وذلك لمطالبتها بقطع كافة العلاقات من الجامعات والمراكز البحثية الإسرائيلية.

وتأتي هذه التظاهرات في إطار اليوم العالمي للتضامن مع غزة الذي تنطلق فعالياته في 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

مقاومة لا مساومة

عربيا، نظم عشرات التونسيين مسيرة شعبية لدعم المقاومة والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وانطلقت المسيرة -التي نظمتها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين- من ساحة محمد علي الحامي، وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.

وهتف المحتجون بشعارات "غزة غزة.. رمز العزة"، "مقاومة، لا صلح، لا مساومة"

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.