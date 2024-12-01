الحوثيون يستهدفون مدمرة و3 سفن أميركية ببحر العرب وخليج عدن

أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية، مساء اليوم الأحد، استهداف مدمرة و3 سفن أميركية بـ 16 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة في بحر العرب وخليج عدن.

جاء ذلك في بيان متلفز صادر عن المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، قال فيه إن قوات الجماعة استهدفت مدمرة أميركية و3 سفن إمداد تابعة للجيش الأميركية، وهي سفينة ستينا إمبيكابل وسفينة ميرسك ساراتوغا وسفينة ليبرتي غريس ولم يذكر اسم المدمرة.

وأوضح البيان أن العملية نفذت بـ 16 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة في بحر العرب وخليج عدن، "وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة".

وتوعد المتحدث بأن قوات الجماعة "ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية بوتيرة متصاعدة في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها ضد العدو الإسرائيلي والأميركي، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.