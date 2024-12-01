الاحتلال يقصف مركبة في جنين ومستوطنون يهاجمون عدة بلدات

قصفت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مركبة فلسطينية في قرية صير جنوب جنين، في الوقت الذي هاجم فيه مستوطنون قرى وبلدات جنوبي وشمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرة تابعة لجيش الاحتلال قصفت مركبة في قرية صير وسط أنباء عن وجود عدد من الشبان داخلها، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من مكان القصف.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدة آليات عسكرية من حاجز "دوتان" العسكري مكان القصف، وفرضت حصارا عليه.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي إن طواقمه تلقت بلاغا بقصف مركبة في قرية صير، لكن قوات الاحتلال المتواجدة في المنطقة منعت مركبات الإسعاف من الاقتراب من المركبة المقصوفة.

من جانبه، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "طائرة تابعة لسلاح الجو قامت باستهداف عناصر مسلحة من الجو في منطقة جنين".

فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش "نفذ هجوما جويا على بلدة صير جنوبي جنين استهدف 4 مسلحين".

وذكرت أن "المجموعة التي تمت مهاجمتها في منطقة جنين تتكون من 4 مسلحين، وكانوا تحت مراقبة قوات الأمن لبعض الوقت".

من ناحية ثانية، أفادت وكالة وفا بإصابة فتى (15 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، خلال اقتحامها بلدة عنبتا شرق طولكرم، ووصفت حالة الفتى ما بين طفيفة ومتوسطة.

كما قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة المغير شرقي رام الله وشنت حملة اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال مدخل مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله، وأغلقت المحال التجارية على الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم، دون أن يبلَّغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال قريتي "عينابوس وعورتا" جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال الطالبين في جامعة النجاح أويس وعمر نجار بعد اقتحام منزليهما في قرية بورين جنوب نابلس.

وقد أصيب فَتيان خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة فتى (15 عاما) بالرصاص الحي، وآخر (16 عاما) جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت منصات فلسطينية قالت في وقت سابق إن مسيرة انطلقت باتجاه منزل الشهيد سامر حسين في بلدة عينابوس، الذي قتله الاحتلال بعد تنفيذه عملية أصيب خلالها 9 إسرائيليين بينهم جنود قرب مستوطنة أرئيل شمال سلفيت وتبنتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت منصات فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة أرطاس جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.

المستوطنون يهاجمون

من جهة ثانية، هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء السبت، قرى وبلدات فلسطينية جنوب وشمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة "وفا" إن مستوطنين هاجموا قريتي الطَبقة وطاواس جنوب غرب مدينة الخليل (جنوب).

وأضافت أن مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة "نجهوت" من البؤرة الاستيطانية التي أقيمت حديثا على أراضي الفلسطينيين في منطقة "خلّة طه"، اقتحمت منطقة العابد في قرية الطبقة جنوب غرب الخليل، وأطلقت الرصاص الحي صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة مسنة (63 عاما) بحالة من الخوف الشديد.

كما هاجم مستوطنون مركبات فلسطينيين، مساء أمس، على مفترقات بلدات وقرى دير بلوط وحارس وياسوف في محافظة سلفيت.

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 797 فلسطينيا، وإصابة نحو 6600، وفق معطيات رسمية فلسطينية.