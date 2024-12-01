إسرائيل تغتال 4 فلسطينيين قرب جنين

أعلن محافظ جنين كمال أبو الرب استشهاد 4 فلسطينيين -اليوم الأحد- بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة صير جنوب شرق جنين شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أبو الرب قوله إن جهاز الارتباط المدني الفلسطيني أبلغهم باستشهاد 4 شبان، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في صير، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي احتجز جثامين الشهداء.

وقبيل هذا الإعلان، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطنين اثنين جراء عدوان قوات الاحتلال على بلدة صير بقضاء جنين.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم 4 مسلحين في منطقة صير.

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلاح الجو قصف 4 مسلحين كانوا تحت المراقبة الأمنية.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات لجيش الاحتلال توجهت نحو المنطقة الواقعة في بلدة صير.

👈المركبة التي استهدفها طيران الاحتلال في بلدة صير قضاء جنين. pic.twitter.com/LPAQP1yDKc — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) December 1, 2024

قصف واشتباكات

من جهتها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارتين في بلدة صير.

وقالت المصادر إن البلدة شهدت قصفا واشتباكات مسلحة قبل أن يتم الإعلان عن استشهاد الشبان.

وكان جيش الاحتلال نفذ عمليات تمشيط في أراضي قصير، وسط انتشار واسع للآليات العسكرية.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن عددا من جنود الاحتلال ألقوا القنابل اليدوية في القرية، كما سمع دوي اشتباكات مسلحة في المنطقة سبقها انفجارات قال الجيش إنها استهدفت خلية مسلحة.

كما منع جيش الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول للمنطقة المستهدفة.