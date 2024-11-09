70 صاروخا تستهدف إسرائيل من لبنان وحزب الله يسقط مسيرة

دوت صفارات الإنذار في مناطق مختلفة بوسط إسرائيل وذكرت تقارير رصد إطلاق نحو 70 صاروخا من لبنان، وبينما أكد حزب الله استهداف مواقع عسكرية وإسقاط مسيرة، تواصلت الغارات الإسرائيلية على لبنان وحصدت مزيدا من القتلى والجرحى.

وأكد الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في مناطق بوسط إسرائيل، بعد تسلل مسيرة، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن طائرات حربية تلاحق مسيرة في سماء مدينة تل أبيب.

من جانب آخر، تحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن رصد إطلاق نحو 70 صاروخا من لبنان منذ صباح اليوم، استهدفت مناطق بشمال إسرائيل من بينها عكا والكريوت والجليل، وأكد الجيش اعتراض بعض الصواريخ بينما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة.

وأكد رئيس بلدية "كريات بيالك"، الواقعة قرب حيفا، سقوط صاروخ في المدينة.

عمليات حزب الله

من جهته، أعلن حزب الله تنفيذ هجوم صاروخي استهدف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية بشمال حيفا، ومستوطنات في الجليل وفي شمال إسرائيل.

وأكد الحزب استهداف مستوطنة "معالوت ترشيحا" برشقات صاروخية مرتين على التوالي منذ صباح اليوم إلى جانب مناطق "كريات شمونة" والكريوت ونهاريا وبرعام شمالي إسرائيل.

كما أعلن الحزب أن مقاتليه استهدفوا بالصواريخ تجمعات للجنود في مستوطنة المنارة وموقع العباد.

وأكد إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز "هيرمس 450" في بلدة دير سريان بجنوب لبنان، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على المسيرة بعد إسقاطها.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 7 أشخاص بينهم طفلتان، وإصابة نحو 50 في الغارات الإسرائيلية أمس على مدينة صور الساحلية.

وأشارت الوزارة إلى أن الضحايا سقطوا في ضربات وقعت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، وذكرت أن فرق الإنقاذ لا تزال تنتشل جثثا من تحت الأنقاض، مع استمرار عمليات البحث.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3 آلاف و117 قتيلا و13 ألفا و888 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح.