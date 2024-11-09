4 مجازر وعشرات الشهداء بغارات إسرائيلية على غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الكثيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين، بينهم أطفال وصحفيون.

وفي ما يلي أبرز التطورات الميدانية في قطاع غزة خلال اليوم، وفق مراسلي الجزيرة:

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 4 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 44 شهيدا، و81 جريحا.

بلغ عدد الشهداء منذ فجر اليوم حتى الآن 32 شهيدا، جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينهم 16 شهيدا في شمالي القطاع.

استشهد 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف عددا من الفلسطينيين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت لاهيا شمالي القطاع. وقال مراسل الجزيرة إن المنزل المستهدف هو منزل الصحفي يونس أبو جراد في منطقة المنشية.

ارتفع عدد شهداء القصف الذي استهدف "مدرسة فهد الصباح"، بحي التفاح شرقي مدينة غزة، إلى 6، بينهم صحفيان وطفلة.

في دير البلح وسط القطاع، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين داخل ساحة "مستشفى شهداء الأقصى".

قال الإعلام الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال قصف اليوم للمرة التاسعة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خياما لصحفيين ونازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

في منطقة المواصي، غربي مدينة خان يونس، استشهد 7 فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، في غارات شنتها مسيرات إسرائيلية على خيام تؤوي نازحين.

ارتفع اليوم عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي إلى 43 ألفا و552 شهيدا، و102 ألف و765 مصابا.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.