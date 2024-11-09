22 قتيلا بانفجار بمحطة قطارات في إقليم بلوشستان الباكستاني

قتل 22 شخصا -اليوم السبت- وأصيب 46 آخرون في انفجار بمحطة قطارات في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان.

وقال محمد بالوش قائد عمليات الشرطة إن قنبلة انفجرت داخل محطة السكة الحديدية عندما كان القطار السريع المتجه إلى بيشاور على وشك المغادرة إلى وجهته.

وقال المتحدث باسم الحكومة شاهد ريند إنه من المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى نظرا لأن بعض الركاب المصابين في حالة حرجة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتواجه باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة في شمال غرب البلاد وتمردا انفصاليا متزايدا في الجنوب.

ويستهدف مسلحون انفصاليون في بلوشستان في العادة العمال القادمين من أقاليم باكستانية أخرى، إضافة إلى شركات أجنبية، ويرون أنهم يستغلون موارد بلوشستان.

وفي السابق، استهدف الانفصاليون أيضا المصالح الصينية والصينيين الذين يعملون في الإقليم.