مرشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي: لنا أصدقاؤنا إذا لم يعمل ترامب معنا

أكد المرشح لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي رايلا أودينغا، اليوم السبت، أن للقارة الأفريقية أصدقاء آخرين إذا لم يرغب دونالد ترامب في العمل معها، لافتا إلى أنه ينتظر لمعرفة سياسات الرئيس الأميركي الفائز بانتخابات 2024.

وأوضح الزعيم الكيني أودينغا -لوكالة الصحافة الفرنسية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث مقر الاتحاد الأفريقي- أنه لا يستطيع أن يحكم مسبقا على أي أمر قبل أن يتحدث (ترامب) عن أفريقيا، قائلا "لن نكون منحازين وندين ترامب قبل أن يعلن مواقفه بشأن أفريقيا".

وأكد أودينغا (79 عاما) -الذي يواجه 3 منافسين للفوز بمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي- أنه في حال رغب ترامب الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بالعمل "كصديق لأفريقيا، فإننا نرحب به.. وإذا لم يرغب فإن لأفريقيا أصدقاء آخرين".

وخلال ولايته الأولى، تحدث الرئيس ترامب عن "ناميبيا" في خطاب أمام الأمم المتحدة لافظا اسمها "نامبيا"، قبل أن يصف -بعد أشهر- هايتي ودولا أفريقية بأنها "دول قذرة" خلال اجتماع مغلق في البيت الأبيض، مما أثار غضبا عالميا، ليعلق ترامب بعدها أن هذه ليست هي اللغة التي استخدمها خلال الاجتماع بشأن قوانين الهجرة.

وقالت مصادر مطلعة حينها إن الرئيس ترامب تساءل في ذلك الاجتماع لماذا تريد بلاده أن تستقبل مهاجرين من هايتي ودول أفريقية؟ واصفا إياها بدول قذرة، وأضاف أنه يفضل أن يأتي المهاجرون من النرويج.

وردا على سؤال حول هذه التعليقات، أكد أودينغا اليوم أنه لا يشعر بالقلق أبدا، قائلا "إنه ترامب من قبل، لدينا ترامب جديد اليوم"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأجرى الرئيس الكيني وليام روتو -الذي فاز على رايلا أودينغا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في بلاده عام 2022، والداعم لترشحه لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي حاليا- محادثة هاتفية الجمعة الماضية مع دونالد ترامب، تطرق خلالها إلى المهمة الدولية التي تقودها كينيا في هايتي.

وسيجري انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي خلفا للرئيس الحالي موسى فقي محمد في فبراير/شباط خلال قمة الاتحاد المقبلة، وذلك بتصويت سري بغالبية ثلثي الدول الأعضاء التي لها حق التصويت، وتكون مدة الولاية 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.