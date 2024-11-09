كاليفورنيا تقود "المقاومة" ضد واشنطن وترامب يصف حاكمها بالحثالة

رفعت ولاية كاليفورنيا لواء "المقاومة الجديدة" ضد الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، حيث أكد كبار المسؤولين في الولاية أنهم سيقفون ضد إجراءات وعد بها ترامب خلال حملته الانتخابية، ومن بينها الترحيل الجماعي لملايين المهاجرين غير النظاميين وإلغاء قرارات تتعلق بالبيئة والتغير المناخي.

وتملك الولايات سلطات واسعة بموجب الدستور الأميركي، وتستطيع مواجهة قرارات الإدارة عبر دعاوى قضائية.

وفي أعقاب الفوز الكبير لترامب في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الثلاثاء الماضي، وقف المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا أمام جسر غولدن غيت الشهير بمدينة سان فرانسيسكو وتعهد بـ"مواجهة تحديات إدارة ترامب الثانية، معا".

وقال بونتا: "صمدنا أمام ترامب 1.0 (النسخة الأولى في الفترة الرئاسية 2016-2020). ونعلم ما يستطيع فعله". وأضاف: "سنواصل الوقوف حاجزا أمام التغول، وسنقاوم إساءة استغلال السلطة".

وصدرت تعهدات مماثلة من حكام ومدعين في ولايات أخرى ليبرالية من بينها نيويورك وإلينوي وأوريغون وواشنطن.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول: "إذا حاولتَ (ترامب) إيذاء النيويوركيين أو تقليص حقوقهم فسوف أقاومك في كل خطوة من الطريق".

وبدأت المواجهة مبكرا بين الرئيس المنتخب ترامب وحاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم -وبينهما أصلا تلاسن قديم- بعدما دعا الأخير إلى جلسة للمجلس التشريعي بالولاية لإعداد الدفاعات القانونية ضد الرئيس العائد إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" أمس الجمعة: "الحاكم غافن نيو-سكام (حثالة) يحاول قتل كاليفورنيا جميلة أمتِنا"، مشيرا إلى الحاكم الديمقراطي بهذا الاسم المحرف الذي أطلقه عليه لتحقيره.

وأضاف ترامب: "إنه يستخدم كلمة: ترامب بروف (التحصين ضد ترامب) سبيلا لوقف كل الأشياء العظيمة التي يمكن عملها لنجعل كاليفورنيا عظيمة من جديد".

وجاء المنشور بعدما دعا حاكم كاليفورنيا مشرعي الولاية أول أمس الخميس إلى عقد جلسة لاتخاذ إجراءات تشريعية فورية للتصدي لهجمات ترامب المتوقعة على الإجهاض والسيارات الكهربائية والهجرة، حسب قوله.