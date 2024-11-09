شهيد برصاص الاحتلال في طوباس واعتقالات واعتداءات بالضفة

استشهد اليوم السبت شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عقابا بمدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، في حين اعتقل 18 مواطنا على الأقل من الضفة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد أدهم زايد عزت المصري برصاص قوات الاحتلال عقب محاصرة منزل ذويه في بلدة عقابا فجر اليوم السبت، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه.

وأصيب مواطن يبلغ من العمر (50 عاما) بالرصاص الحي في الصدر نقل على إثرها إلى المستشفى، ووصفت إصابته بالحرجة، وآخر يبلغ من العمر (49 عاما) برضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه.

يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام بلدة عقابا وحصار منزل فيها قصفه صباح اليوم بقذيفة "إنيرجا" مضادة للدبابات.

وكانت قوات الاحتلال قد دفعت بعدد من الآليات العسكرية برفقة جرافة من حاجزي الحمرا وتياسير شرقي المدينة لتحاصر منازل عدة وتعتقل عددا من الفلسطينيين، وقد اندلعت على إثر ذلك اشتباكات مسلحة داخل البلدة.

من جهتها، قالت قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية في محيط المنزل المحاصر بعقابا، ويمطرون قوات المشاة وتمركزات القناصة بزخات من الرصاص.

صور من داخل المنزل الذي حاصرته قوات الاحتلال في بلدة عقابا شمال طوباس وارتقى فيه الشهيد أدهم المصري واحتجز الاحتلال جثمانه واعتقل شقيقه pic.twitter.com/qJ0SUd5tk9 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 9, 2024

اعتقالات

ومن جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أمس واليوم السبت 18 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة أفرج عنها لاحقا.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين أن عمليات الاعتقال توزعت على أغلبية محافظات الضفة، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني مع عشرات المواطنين، وتحديدا في بلدة الطبقة بالخليل، رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا بلغت أكثر من 11 ألفا و600 مواطن من الضفة، بما فيها القدس.

علما بأن الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة التي ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم بشكل غير مسبوق، ولم يستثن الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السن.

اعتداءات المستوطنين

وفي قرية بورين جنوب نابلس هاجم عدد من المستوطنين مجموعة من الفلسطينيين قاطفي الزيتون واعتدوا عليهم، وأجبروهم على إخلاء أراضيهم، وسرقوا الثمار منهم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون منذ بدء موسم الزيتون هذا العام و29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 239 اعتداء بحق قاطفي الزيتون، بينها 109 حالات منع الوصول إلى أراضيهم.

وبموازاة الإبادة في قطاع غزة وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن 779 شهيدا ونحو 6300 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي في غزة عن أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.