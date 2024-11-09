حزب الله ينشر صورا لاستهداف قوات إسرائيلية في مسكفعام ومارون الراس

نشر حزب الله صورا لما قال إنه قصف صاروخي لقوات الاحتلال في مستوطنة مسكفعام ومحيط بلدة مارون الراس على الحدود الجنوبية للبنان أمس الجمعة.

وأظهر الفيديو عملية استطلاع جوي لمستوطنة مسكفعام قبل أن يبدأ مقاتلو الحزب تجهيز الصواريخ وإطلاقها من داخل أحد البساتين، كما أظهر استطلاعا جويا لما قال إنها قوات إسرائيلية في منطقة خلّة البستان اللبنانية قبل استهدافها بطائرتين مسيّرتين.

وفي وقت سابق اليوم، دوت صفارات الإنذار في مناطق مختلفة بوسط إسرائيل، وتحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن رصد إطلاق نحو 70 صاروخا من لبنان منذ صباح اليوم، استهدفت مناطق بشمال إسرائيل من بينها عكا والكريوت والجليل.

وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض بعض الصواريخ وسقوط صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة، كما أكد رئيس بلدية كريات بيالك، الواقعة قرب حيفا، سقوط صاروخ في المدينة.

وأعلن حزب الله تنفيذ هجوم صاروخي استهدف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية بشمال حيفا، ومستوطنات في الجليل وفي شمال إسرائيل.

كذلك أكد الحزب استهداف مستوطنة "معالوت ترشيحا" برشقات صاروخية مرتين على التوالي منذ صباح اليوم إلى جانب مناطق كريات شمونة والكريوت ونهاريا وبرعام شمالي إسرائيل.

وأعلن الحزب أيضا أن مقاتليه استهدفوا بالصواريخ تجمعات للجنود في مستوطنة المنارة وموقع العباد.