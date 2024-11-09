ترامب يستعد للانسحاب من اتفاقية دولية مهمة

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يجهز للانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وللسماح بمزيد من أعمال التنقيب والتعدين في بلاده.

وجاء في تقرير للصحيفة، أنه من المتوقع أيضا أن ينهي ترامب الوقف المؤقت المفروض على تراخيص إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي، وأن يلغي الإعفاء الذي يسمح لولاية كاليفورنيا وولايات أخرى بتطبيق معايير أكثر صرامة لمكافحة التلوث.

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ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية باتخاذ العديد من الإجراءات المذكورة في التقرير. وقالت كارولين ليفات، المتحدثة باسم فريق ترامب الانتقالي -ردا على طلب من رويترز للتعقيب- إن نتائج انتخابات الثلاثاء أعطته "تفويضا لتنفيذ الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية. وسوف يفي بها".

مسودة تحليل

وكانت إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن قد علقت الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في يناير/كانون الثاني الماضي من أجل استكمال دراسة حول التأثير البيئي والاقتصادي للصادرات.

وقال مسؤول في وزارة الطاقة الأميركية إن الوزارة ستعد مسودة تحليل حديثة وستكون مفتوحة للتعليقات الشعبية لمدة 60 يوما قبل نهاية العام.

ونقل التقرير عن أشخاص شاركوا في المناقشات قولهم إن بعض أفراد فريق الانتقال يناقشون نقل مقر وكالة حماية البيئة خارج واشنطن.

يذكر أنه في 2015، دفعت الولايات المتحدة بقية دول العالم للتوقيع على اتفاق باريس للمناخ، بهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في محاولة لإبطاء تغير المناخ، وكان ذلك قبل عام واحد من انتهاء رئاسة باراك أوباما.