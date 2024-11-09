المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف بالمسيرات 3 مواقع إسرائيلية

قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها استهدفت، اليوم، بثلاث هجمات منفصلة بالمسيرات 3 أهداف عسكرية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المقاومة، في بيان، استمرار عملياتها في مقاومة الاحتلال، دعما لأهالي فلسطين ولبنان، مع تصعيد هجماتها ردا على المجازر التي ينفذها الكيان الغاصب بحق المدنيين هناك، حسب البيان.

المقاومة الإسلامية في العراق: مشاهد من اطلاق طيران مسير باتجاه هدف عسكري في شمال الاراضي المحتلة. pic.twitter.com/Nqp8VYgtHy — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) November 8, 2024

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها قادما من الشرق قبل عبوره الحدود.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي ما إذا كان الهدف طائرة مسيرة أم صاروخا.

وقبل عدة أسابيع، أصابت طائرة مسيرة أطلقت من العراق قاعدة للجيش الإسرائيلي شمالي الجولان السوري المحتل، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 20 آخرين.

وفي الأسابيع الأخيرة تصاعدت وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة التي تشنها المقاومة الإسلامية في العراق على مواقع إسرائيلية، إذ سبق أن أعلنت استهدافها أهدافا في إسرائيل، بما فيها مدينة إيلات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، مما أدى حتى الآن إلى سقوط 43 ألفا و508 شهداء، و102 ألف و684 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار شامل في البنية التحتية وحصار خانق على أهالي القطاع.