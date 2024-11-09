الحوثيون يبثون صورا لإسقاط طائرة أميركية ويقصفون قاعدة إسرائيلية

بثت جماعة أنصار الله (الحوثيين) صورا لما قالت إنها لحظة إسقاط مسيرة أميركية من نوع "إم كيو-تسعة" بصاروخ، أثناء قيامها بأعمال وصفتها بالعدائية في محافظة الجوف شمال شرق العاصمة صنعاء أمس الجمعة.

وأعلن الناطق العسكري باسم "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان تلاه أمام مظاهرة تضامنية مع فلسطين ولبنان في صنعاء أمس الجمعة، أن قواتهم استهدفت قاعدة "نيفاتيم"، في النقب جنوب إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي، وأكد أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه في هذه العملية.

وأكد سريع إسقاط مسيرة أميركية من طراز "إم كيو-تسعة" في محافظة الجوف، ليرتفع إلى 12 طائرة من هذا النوع أسقطتها الدفاعات الجوية الحوثية خلال معركة ’الفتح الموعود والجهاد المقدس"، إسنادا لمعركة طوفان الأقصى التي انطلقت منذ نحو عام.

🎥 مشاهد إسقاط طائرة (MQ-9) الأمريكية أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء اليتمة بمحافظة الجوف 06-05-1446هـ 08-11-2024م #حاضرون_في_كل_الميادين #مع_غزة_ولبنان #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/nxG5Bwzfpt — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) November 8, 2024

وبوقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ قادم من اليمن، دون تفاصيل أخرى.

وفي تطور آخر أعلنت جماعة الحوثي أن طيران التحالف الأميركي البريطاني شن غارتين على محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن أمس الجمعة.

وتضامنا مع غزة التي تواجه إبادة إسرائيلية بدعم أميركي خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما يقابل برد من الجماعة من حين لآخر.