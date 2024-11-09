أعلنت أوكرانيا استهداف مصنع لإنتاج الأسلحة والمتفجرات وسط روسيا، في وقت شنت فيه طائرات مسيرة روسية هجوما على ميناء أوديسا الإستراتيجي المطل على البحر الأسود، في أحدث فصول المواجهة بين الدولتين الجارتين اللتين تخوضان حربا منذ نحو ألف يوم.

وقال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لرويترز -اليوم السبت- إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت وأصابت مصنع أليكسينسكي الروسي الكيميائي الذي ينتج البارود والذخيرة والأسلحة في منطقة تولا بوسط روسيا في هجوم الليلة الماضية.

وأضاف المصدر أن الهجوم في تولا، التي تبعد نحو 200 كيلومتر إلى الجنوب من موسكو، جزء من إستراتيجية يتم بموجبها استهداف المصانع التي تدعم حرب روسيا على أوكرانيا.

وذكر المصدر أن "الهجمات على مستودعات الأسلحة والمطارات والمؤسسات العسكرية التي تشكل جزءا من المجمع الصناعي العسكري الروسي تحد من قدرة روسيا على إرهاب بلادنا"، وفق تعبيره. ولم يقدم أي تقدير للأضرار التي لحقت بمصنع أليكسينسكي.

من جانبها، نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع في موسكو القول إن قوات روسيا أسقطت 50 طائرة مسيرة أوكرانية في 7 مناطق روسية الليلة الماضية.

ومع اقتراب الحرب الروسية على أوكرانيا من اليوم رقم ألف، تقف كييف المدعومة غربيا في موقف دفاعي في ساحة المعركة ضد عدوها الأكبر حجما والأفضل تجهيزا.

وتتقدم قوات روسيا بشكل مطرد في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وتخترق خطوط الدفاع الأوكرانية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم إن الوضع على خط المواجهة معقد، مشيرة إلى وقوع أكثر من 170 اشتباكا في الساعات الـ24 الماضية معظمها في الشرق.

هجوم على أوديسا

على الجهة المقابلة، قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر اليوم السبت إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة استهدف ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين.

وأضاف كيبر أن أضرارا لحقت بعدد من المباني السكنية والمنازل والمباني التجارية والسيارات في الهجوم الذي طال مدينة أوديسا لليوم الثاني على التوالي.

وقال عبر تليغرام "هاجم العدو مرة أخرى أوديسا والمنطقة المجاورة بطائرات مسيرة هجومية خلال الليل.. ولقي شخص حتفه وأصيب 13. وكان من بين المصابين طفلان يبلغان من العمر 4 أعوام و16 عاما".

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 51 طائرة مسيرة على أوديسا والمنطقة المجاورة في جنوب أوكرانيا بشكل أساسي، مضيفا أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية ومجموعات متنقلة مختصة أسقطت 32 طائرة روسية مسيرة.

ونقلت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية (سوسبيلني) عن سكان أن طائرات مسيرة روسية تسببت كذلك في اندلاع حريق هائل بإحدى مناطق أوديسا.

ونشرت وسائل إعلام أخرى في المدينة مقاطع مصورة تظهر سيارات ومباني مشتعلة وأعمدة دخان كثيف تتصاعد في السماء.