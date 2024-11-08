أخبار|فلسطين

مظاهرات في الأردن والمغرب تناصر غزة ولبنان

مظاهرة لدعم فلسطين ولبنان في عمّان الأردنية (رويترز)

نظم آلاف المغاربة اليوم بعد صلاة الجمعة وقفات تضامنية مع فلسطين ولبنان، في حين خرجت مظاهرات أخرى في الأردن "إسنادا للمقاومة وتنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد المتظاهرون في المغرب تضامنهم تحت شعار "غزة ستنتصر" استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، وذلك للأسبوع الـ57 على التوالي.

وشملت المظاهرات مدنا مغربية عدة من بينها تطوان، وفاس، ومكناس (شمال)، والدار البيضاء (غرب)، وبركان وجرسيف (شرق)، وأكادير (وسط)، في حين نشرت منصات صورا من بعض تلك الوقفات.

وردد المشاركون في المظاهرات شعارات داعمة للصمود الفلسطيني، وأخرى "تبشر بانتصار المقاومة"، منددين باستمرار إسرائيل في استهداف المدنيين في كل من فلسطين لبنان، مطالبين بضرورة مواصلة إسناد البلدين.

مظاهرات الأردن

وفي حين نشر ناشطون مشاهد لمظاهرة في العاصمة الأردنية عمّان، نشرت منصات مشاهد مظاهرة في إربد شمالي الأردن إسنادا لغزة والمقاومة وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية.

ويأتي ذلك ضمن مظاهرات تضامنية تشهدها دول عدة من حين لآخر، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.

وقد وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق حربها وعدوانها إلى مناطق في لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، وتوغلا بريا في جنوبه.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأناضول

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