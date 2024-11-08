قال البيت الأبيض أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز المساعدات لأوكرانيا قبل انتقال السلطة من الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، في حين هاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من يطالبون أوكرانيا بتقديم تنازلات لروسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين "لن يتغير هذا؛ سنعمل على زيادة المساعدات إلى أوكرانيا، نحن ندرك مدى أهمية ضمان حصولهم على ما يحتاجون إليه".

لا تنازلات لروسيا

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -أمس الخميس- أن تقديم تنازلات لروسيا لوقف اجتياحها أوكرانيا هو أمر "غير مقبول" لأوروبا، بعدما طالبت موسكو الغرب بالدخول في مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب.

ووجّه زيلينسكي خلال اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست نقدا لاذعا لمن يضغطون عليه للإذعان لبعض شروط بوتين القاسية.

وقال حسب نسخة من خطابه حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية "دار كثير من الكلام عن الحاجة إلى التنازل لبوتين والتراجع والقيام ببعض المساومات، لكن ذلك غير مقبول لأوكرانيا وغير مقبول لدى أوروبا".

وهاجم بعض القادة الأوروبيين الذين لم يسمّهم، لدفعهم أوكرانيا "بشدّة" إلى إجراء مساومات.

ورأى أن بلاده "بحاجة إلى عدد كاف من الأسلحة وليس إلى دعم نظري بالأقوال". وأضاف "معانقة بوتين لن تجدي. فالبعض منكم يعانقه منذ 20 عاما، في حين ما انفكّ الوضع يتفاقم".

وبشأن نظرته إلى موقف الرئيس الأميركي المنتخب، قال زيلينسكي "أعتقد أن الرئيس ترامب يريد حقا (التوصل إلى) حل سريع؛ ولكن هذا لا يعني أنه سيحدث".

ترامب وبوتين

وعقب إعلان دونالد ترامب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، راحت كييف تكثّف الجهود لزيادة الضغوط على حلفائها للحصول على مزيد من الدعم في حربها على روسيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب، في تصريحات منفصلة الخميس، استعدادهما للتواصل معا بعد الفوز الكاسح الذي حققه الملياردير الجمهوري في انتخابات البيت الأبيض.

واغتنم بوتين فرصة مشاركته في منتدى فالداي بمدينة سوتشي الجنوبية ليوجّه عبر الإعلام التهنئة إلى ترامب بفوزه للمرة الثانية بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال سيد الكرملين في إشارة منه إلى ترامب "إذا أراد أحد استئناف التواصل، فهذا لا يزعجني، أنا مستعد لذلك. أود أن أنتهز هذه الفرصة لأهنئه بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة".

وفي الولايات المتحدة، أعرب ترامب عن "اعتقاده" أنه سيتحدث قريبا إلى بوتين.

وفي مناسبات عدة، تباهى ترامب بقدرته على إنهاء النزاع في أوكرانيا خلال ساعات وانتقد الدعم الأميركي المقدم إلى كييف.