مظاهرات في 14 محافظة يمنية تضامنا مع غزة ولبنان

خرج عشرات آلاف اليمنيين -اليوم الجمعة- في 14 محافظة من بينها صنعاء تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.

وأكد المتظاهرون "موقف الشعب اليمني المساند للشعبين الفلسطيني واللبناني" عبر تلك المسيرات التي خرجت في مدن عدة، من بينها صنعاء والحديدة وصعدة وحجة والجوف وذمار وعمران وريمة وإب والبيضاء ومأرب وتعز والضالع ولحج، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

كما رفع المشاركون في بعض تلك المظاهرات -التي دعت إليها لجنة نصرة الأقصى، التابعة لجماعة الحوثيين– أعلام اليمن وفلسطين ولبنان وصورا لقادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني، ورددوا هتافات ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

ببحر بشري ضاق به أكبر ميادين العاصمة #صنعاء #ميدان_السبعين اليمنيون يؤكدون بكل شجاعة وإيمان ثباتهم الأسطوري في استمرار إسنادهم لغزة ولبنان مهما تكن الأثمان..

مليونية "مع غزة ولبنان جهوزية واستنفار ضد قوى الاستكبار"#حاضرون_في_كل_الميادين#مع_غزة_ولبنان pic.twitter.com/eYGemr24u7 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) November 8, 2024

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم عسكري أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يعلن الحوثيون أنهم يستهدفون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة، إلى جانب هجمات بصواريخ ومسيّرات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات أميركية وبريطانية على مواقع يمنية، وهو ما يقابله الحوثيون برد من حين لآخر، مؤكدين أنهم لن يوقفوا هجماتهم البحرية إلا بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

واليوم، أعلنت جماعة الحوثي استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية جنوبي إسرائيل بما قالت إنه صاروخ باليستي فرط صوتي، إلى جانب إسقاطها مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو 9" بمحافظة الجوف شمالي اليمن.

وقد أفاد بذلك المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان تلاه أمام مظاهرة تضامنية مع فلسطين ولبنان بالعاصمة صنعاء، مشددا على مواصلة قواتهم "إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني باستمرار فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي".

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي -في بيان بخصوص دوي صفارات إنذارات في منطقة البحر الميت وشمال إيلات- إن ذلك يعود إلى "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن".